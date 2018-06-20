Воронежцы похвалили лучший автомобиль для скорости и парковки

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Воронежский автомобилист сделал снимок автомобиля Smart Roadster на дороге города. После публикации фотографии местные жители назвали эту машину лучшей для передвижения по Воронежу.

Жители столицы Черноземья пришли в восторг от модели Smart Roadster. По их словам, такой автомобиль довольно быстрый и вместе с тем компактный, чтобы припарковаться практически в любом месте. Это особенно важно для Воронежа, где автомобилисты часто испытывают трудности с парковкой.

«Просто лучшая машина для нашего загруженного города, можно легко в любую щель проскочить», «Она не только компактная, но и очень резвая, да и внешне производит сильное впечатление», – пишут горожане в комментариях.

Напомним, под маркой Smart, принадлежащей немецком автоконцерну Daimler AG, производят машины особо малого класса. Спортивный Smart Roadster с задним приводом и заднемоторной компоновкой дебютировал в 2003 году, при этом уже к ноябрю 2005 года его производство было прекращено из-за невысокого спроса.