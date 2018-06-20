Nissan намерена применять сверхпрочную сталь в своих новых авто

Сегодня, 07:00

На страницах специализированного портала Motor1 обнародовали информацию, согласно которой новый люксовый кроссовер Infiniti QX50 станет первым массовым авто бренда, кузов которого выполнен из стали с высокой прочностью на растяжение, равной 980 Мпа. Инженеры компании Nissan, которой подконтрольна марка Infiniti, намерены применять такой материал в своих грядущих автомобилях.

Такая сверхпрочная сталь имеет высокий уровень деформируемости, а благодаря ее использованию вес автомобилей снижается, а формы их приобретают большую аэродинамичность. Из-за этого машины меньше выбрасывают в атмосферу вредных веществ и лучше защищают пассажиров.

Применение новой стали соответствует новой стратегии Nissan по уменьшению выбросов углекислоты на 40% к 2022 году. Японские конструкторы заявили, что стремятся, чтобы сталь составляла до 25% массы машины. Вторым плюсом стали выступает тот факт, что ее можно подвергнуть холодному прессованию, благодаря чему она может стать готовой для экономичного серийного производства.

Для снижения содержания углекислого газа Nissan вкладывает большие суммы в развитие электрокаров и гибридных автомобилей. На сегодняшний день машиностроитель объединяется с Toyota, Honda, Panasonic и GS Yuasa для сотрудничества по разработке и продаже твердотельных аккумуляторных батарей.