VistaNews.ru


Nissan намерена применять сверхпрочную сталь в своих новых авто

Сегодня, 07:00

На страницах специализированного портала Motor1 обнародовали информацию, согласно которой новый люксовый кроссовер Infiniti QX50 станет первым массовым авто бренда, кузов которого выполнен из стали с высокой прочностью на растяжение, равной 980 Мпа. Инженеры компании Nissan, которой подконтрольна марка Infiniti, намерены применять такой материал в своих грядущих автомобилях.

Такая сверхпрочная сталь имеет высокий уровень деформируемости, а благодаря ее использованию вес автомобилей снижается, а формы их приобретают большую аэродинамичность. Из-за этого машины меньше выбрасывают в атмосферу вредных веществ и лучше защищают пассажиров.

Применение новой стали соответствует новой стратегии Nissan по уменьшению выбросов углекислоты на 40% к 2022 году. Японские конструкторы заявили, что стремятся, чтобы сталь составляла до 25% массы машины. Вторым плюсом стали выступает тот факт, что ее можно подвергнуть холодному прессованию, благодаря чему она может стать готовой для экономичного серийного производства.

 

 

Для снижения содержания углекислого газа Nissan вкладывает большие суммы в развитие электрокаров и гибридных автомобилей. На сегодняшний день машиностроитель объединяется с Toyota, Honda, Panasonic и GS Yuasa для сотрудничества по разработке и продаже твердотельных аккумуляторных батарей.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Компания Nissan установила новый рекорд продаж в США в 2017 году

Опубликован свежий тизер предвестника новых моделей Infiniti

Представлен новый Infiniti QX50 на новой архитектуре

Главное за неделю

Британский турист отчетливо сфотографировал НЛО

Уфологи активно обсуждают в Сети сенсационное фото «летающей тарелки» инопланетян, промчавшейся над лесом деревни Берли (графство...

ЦРУ более 40 лет скрывали секретные опыты пришельцев на атомной подлодке K-129

Её нашли спецслужбы США, сделав загадочное заявление....

Американец накормил друзей мясным блюдом из собственной ампутированной ноги

Каннибал угостил товарищей тако, и они впервые попробовали человеческое мясо....

В Оклахоме рыбаки поймали угрожающего монстра

Внештатный улов двух мужчин сделал их популярными, благодаря «знакомству» с...

Дизайнеры создали идеального монстра-людоеда XXI века

Гибридная "машина убийств" получила лицо человека. Таким образом художники...

Рекомендуем