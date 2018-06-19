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В сети появилась информация о тестах нового Mercedes-Benz EQC

Сегодня, 20:00

В пресс-центре немецкой автомобилестроительной компании Mercedes-Benz проинформировали об очередной стадии дорожных тестов полностью электрического кроссовера Mercedes-Benz EQC, который ожидается на авторынке в 2020 году. Новинка проходит испытания в южной Испании в условиях высокой температуры.

Вероятно, новый Mercedes-Benz EQC пройдет дорожные тесты при температуре воздуха в 50 градусов. Как сообщают инженеры бренда, в холодное время года аккумуляторы электромобилей больше подвержены разрядке, а жара отрицательно влияет на батареи. Потому в ходе тестов в Испании машиностроитель собирается добиться приемлемых параметров системы охлаждения аккумуляторов. Кроме того, конструкторы протестируют работу климат-контроля и испытают защиту салона и элементов авто от мелкой пыли, которую часто можно встретить на испанских проселочных дорогах.

 

 

Впервые концептуальный электрокроссовер Mercedes-Benz EQC дебютировал в 2016 году на Парижском автошоу. Под капотом машины разместили два электродвигателя с совокупной производительностью в 408 «лошадок». До первой «сотни» электрокар разгоняется за 5,0 секунд. Дальность хода новинки без подзарядки составит 500 км, а моторы работают вместе с комплектом 70-киловаттных батарей.

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