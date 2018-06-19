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Воронежцы поблагодарили гаишников за «треноги»

Сегодня, 22:00

Ранее многих горожан смущали видеокамеры фиксации нарушений ПДД, однако теперь они изменили свое отношение к таким устройствам в Воронеже.

Накануне в соцсетях появилась фотография, на которой запечатлен установщик «треног», который находился возле видеокамер фиксации нарушений ПДД. Общественность ранее недолюбливала таких людей, но теперь некоторые горожане выражают благодарность им.

Так, один из пользователей интернета написал: «Ребят, спасибо, что вы есть, гонщики на ржавых которых достали». Горожанин оказался не единственным человеком, лояльным к установщикам «треног». Другие воронежцы поддержали соотечественника, и отметили, что зачастую нарушителями скоростного режима оказываются водители старого отечественного транспорта.

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