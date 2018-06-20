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ТОП-10 самых популярных иномарок российского производства

Сегодня, 05:00

22% российского автопарка легковых авто по состоянию на 1 января занимают иномарки российского производства – 9,3 млн единиц. Автоэксперты составили ТОП-10 самых популярных иномарок, собранных в России.

Возглавил рейтинг Hyundai Solaris в кузове седан и хэтчбэк, который начали собрать в России в 2010 году. 1 января в стране было зафиксировано 674 200 владельцев таких авто. Вторую позицию занял Renault Logan с показателем 638 900 авто. Бронза среди самых популярных авто иностранных брендов российского производства досталась KIA Rio благодаря продажам в 625 799 авто.

 

Следом расположились Ford Focus и Chevrolet Niva, которых в России насчитывают 614 600 и 582 500 автомобилей. За ними оказались Volkswagen Polo и Renault Duster с показателями 371 799 и 326 400 единиц, а следом Renault Sandero, по состоянию на 1 января 2018 года на учете в ГИБДД стояло 273 600 авто российской сборки. Замыкают ТОП-10иномарок, собранных в России, Skoda Octavia и KIA cee’d с продажами в 260 500 и 238 100 единиц.

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