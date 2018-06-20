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В Татарстане утопили внедорожник Land Cruiser 200 за 5 млн рублей

Сегодня, 04:00

В одной из рек Казани обнаружен внедорожник Toyota Land Cruiser 200. Инцидент вызвал у местных жителей много вопросов, на которые пока не нашлись ответы, но есть версия, по которой, водитель переоценил возможности машины, в результате чего потопил ее.

Страница «Kazan|Казань Tatarstan ДТП ЧП» в соцсети Instagram показала видео с утопленным в реке внедорожником Toyota Land Cruiser 200. Транспортное средство, судя по ролику, остановилось в воде на глубине больше метра. Местные жители близко проплывали мимо автомобиля, в результате чего запечатлели его и снаружи, и внутри. Их кадры указывают на то, что салон транспортного средства тоже полностью затопило.

Подпись под видео гласит, что внедорожник обнаружен в Лаишевском районе Казани. Здесь протекают две реки: Волга и Кама. Судя по всему, одна из них и стала «последним причалом» для автомобиля.

Публика по-разному отреагировала на происшествие. Некоторые высмеяли видеоролик, и в комментариях прозвучали шутки вроде: «Это вам не УАЗ», «Татары и не такое умеют», «С зимы стоит», «Утопили 5 млн рублей» и тому подобное. Однако некоторые горожане вовсе не хотели смеяться, так как были обеспокоены судьбой тех, кто оказался в этом инциденте, ведь о нем нет никаких данных.

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