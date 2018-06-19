58% водителей в Ростове не оплачивают штрафы

Сегодня, 21:00

Согласно последним сведениям властей Ростовской области, 52% автомобилистов, которые нарушают правила, не оплачивают штрафы. В результате за первые пять месяцев не оплачено 265 200 нарушений.

Всего за первые пять месяцев в регионе нарушили ПДД 510 000 раз, однако правительство получило лишь 42% оплаченных штрафов. Низкий уровень оплаты заставил руководство Ростовской области принять меры.

Для того, чтобы обеспечить высокий процент оплаты штрафов, будут проводить специальные рейды. Для операций привлекут сотрудников ГИБДД, а также судебных приставов. Помимо этого, патрули будут пользоваться инновационной системой, которая в потоке транспорта распознает авто должников. Программа по номеру будет искать авто, а на компьютерах сотрудников ГИБДД будет высвечиваться информация о должнике.

Несмотря на большой уровень не оплаченных штрафов за пять месяцев 2018 года в регионе сократилось количество аварий на 7%.