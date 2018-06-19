Впервые показан новый бюджетный седан Ford Figo

Сегодня, 16:51

Американцы показали в Южной Африке обновленную линейку Ford Figo, включающую в себя компактные седан и хэтчбек. Машины «посвежели» внешне, и обзавелись новым бензиновым мотором.

Впервые обновленный седан Ford Figo дебютировал в начале года в Индии. При этом, в Стране пряностей автомобиль показали в кросс-версии Freestyle. В начале июня она была анонсирована для южноафриканского рынка, где сама модель называется Ka. Стандартная версия хэтчбека семейства пока показана только в европейском исполнении, которое ранее представили феврале как Ka+. В Европе машина тоже получила «внедорожную» вариацию под названием Active.

Благодаря обновлению бюджетные седан и хэтчбек Ford Figo в ЮАР показали с иными бамперами, решеткой радиатора. Кроме того, машины обзавелись модернизированными фарами. Интерьер новинок несколько изменился за счет иных передней и приборной панели, а также других материалов отделки. Для седана и хэтчбека в Африке недоступна мультимедийная система Sync 3, в то время как в Старом свете она предлагается для семейства.

Обновленные Ford Figo в ЮАР лишились бензиновой «четверки» 1.5 Sigma отдачей 112 л.с. и 136 Нм. Ей на смену пришел 3-цилиндровый агрегат Dragon с тем же объемом, но его мощность составляет 120 л.с. Моторы комплектуются 5-МКПП. Для седана также предусмотрена 6-АКПП.

В ближайшем будущем обновленные Ford Figo представят в Южной Америке и Индии. В России седан и хэтчбек вряд ли появятся.