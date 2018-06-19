VistaNews.ru


Впервые показан новый бюджетный седан Ford Figo

Сегодня, 16:51

Американцы показали в Южной Африке обновленную линейку Ford Figo, включающую в себя компактные седан и хэтчбек. Машины «посвежели» внешне, и обзавелись новым бензиновым мотором.

Впервые обновленный седан Ford Figo дебютировал в начале года в Индии. При этом, в Стране пряностей автомобиль показали в кросс-версии Freestyle. В начале июня она была анонсирована для южноафриканского рынка, где сама модель называется Ka. Стандартная версия хэтчбека семейства пока показана только в европейском исполнении, которое ранее представили феврале как Ka+. В Европе машина тоже получила «внедорожную» вариацию под названием Active.

Благодаря обновлению бюджетные седан и хэтчбек Ford Figo в ЮАР показали с иными бамперами, решеткой радиатора. Кроме того, машины обзавелись модернизированными фарами. Интерьер новинок несколько изменился за счет иных передней и приборной панели, а также других материалов отделки. Для седана и хэтчбека в Африке недоступна мультимедийная система Sync 3, в то время как в Старом свете она предлагается для семейства.

Обновленные Ford Figo в ЮАР лишились бензиновой «четверки» 1.5 Sigma отдачей 112 л.с. и 136 Нм. Ей на смену пришел 3-цилиндровый агрегат Dragon с тем же объемом, но его мощность составляет 120 л.с. Моторы комплектуются 5-МКПП. Для седана также предусмотрена 6-АКПП.

 

 

 

 

 

 

 

В ближайшем будущем обновленные Ford Figo представят в Южной Америке и Индии. В России седан и хэтчбек вряд ли появятся.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Ford готовит к выпуску новый кроссовер Figo Cross

Состоялась премьера компактного кроссовера Ford Freestyle

Седан Ford Fusion 2019 модельного года получит ряд обновлений

Главное за неделю

Британский турист отчетливо сфотографировал НЛО

Уфологи активно обсуждают в Сети сенсационное фото «летающей тарелки» инопланетян, промчавшейся над лесом деревни Берли (графство...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Гоблин-людоед напал на человека с собакой в лесу

Некий мужчина запечатлел в лесу кадры, от которых мурашки бегут по коже. При...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Американец накормил друзей мясным блюдом из собственной ампутированной ноги

Каннибал угостил товарищей тако, и они впервые попробовали человеческое мясо....

Рекомендуем