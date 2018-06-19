Теперь в X-стиле: В Тольятти сняли на видео новый LADA Granta FL

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Российские инженеры «АвтоВАЗа» готовят обновление для LADA Granta FL, модель вывели на финальные тесты дорогами общего пользования в Тольятти. Местным шпионам удалось снять на видео новинку.

На тесты в Тольятти вывели LADA Granta FL покрытую камуфляжной пленкой, которую шпионы сняли на видео Несмотря на камуфляж можно увидеть ряд доработок внешности модели. Общий стиль дизайна был заменен на фирменный Х-образный.

Вслед за последними моделями «АвтоВАЗа» инженеры переместили номер новой LADA Granta FL . В результате номерной знак будет расположен не на бампере, а в нише на двери багажного отделения.

Информации о технической составляющей новой LADA Granta FL пока нет, однако не стоит ожидать кардинальных изменений. Стоит отметить, что ранее представители «АвтоВАЗ» сообщили, что модель ожидают лишь не значительные изменения дизайна. На авторынке России появится пять вариантов LADA Granta FL: седан, лифтбэк, хэтчбэк, универсал и кроссовер.