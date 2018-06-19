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Верховный суд пояснил, когда агрегатор такси отвечает перед пассажиром

Сегодня, 16:37

Агрегатор такси должен возмещать ущерб пассажирам, если они попадают в ДТП во время поездки на машине сервиса извоза. Данное решение принято пленумом Верховного суда России.

Накануне Российским агентством правовой и судебной информации были озвучены данные, закрепленные в постановлении Верховного суда. В нем говорится, что, если клиент попадает в ДТП в поездке на такси, ущерб ему должен возместить агрегатор, который предоставил ему услугу извоза.

В постановлении также говорится, что пассажир сможет доказать вину агрегатора различными данными, такими как информация из рекламных материалов, данные из интернета или из переписки клиента с перевозчиком. Мнение пассажира о том, что он заключил договор именно с агрегатором, признано решающим в Верховном суде. Поэтому водитель такси, работающий на агрегатор, только в некоторых случаях будет оказываться «крайним» перед потерпевшим.

 

 

 

Напомним, ранее сообщалось, что агрегаторы «Яндекс. Такси» и Uber объединили базы вызовов. Таким образом компании повысят качестве предоставляемых услуг и эффективность работы таксистов.

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