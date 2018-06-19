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В Воронеже перекроют движение у памятника И.Черняховского

Сегодня, 15:34

На страницах городских сообществ Воронежа в социальных сетях появилась информация, что в пятницу, 22 июня власти закроют для движения одну сторону улицы Кольцовской рядом с памятником И. Черняховскому. Действие такого ограничения будет длиться с 8:40 до 9:20.

Как сообщают власти, местным автолюбителям данный участок предлагают объехать по улицам Кольцовской, Фектистова, Энгельса, Мира и площадке проезжей части площади Черняховского. Такой информацией поделились представители Воронежской городской администрации.

В соответствии с данными, распространенной пресс-центром мэрии города, причиной перекрытия дорог является День памяти и скорби, когда горожане возлагают цветы и венки

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