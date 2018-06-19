УАЗ «Патриот» оснастили новым бензиновым мотором

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Российский автопроизводитель УАЗ разработал обновление для флагманского внедорожника УАЗ «Патриот», которое начнут предлагать уже в 2019 году. Модернизированная модель получит новый 2,7-литровый бензиновый мотор производительностью в 150 лошадиных сил.

В паре с новой силовой установкой будет работать автоматическая трансмиссия на шесть ступеней. УАЗ «Патриот» 2019 модельного года также оснастили инновационной системой охлаждения силового агрегата и передний мост от УАЗ «Профи».

На данный момент УАЗ «Патриот» оснащен 2,7-литровым двигателем, который генерирует до 135 лошадиных сил. В паре доступна только механическая трансмиссия на пять скоростей и система полного привода. В России внедорожник предлагают по цене от 719 тысяч рублей, сколько будет стоит обновленная версия на данный момент не известно.

Стоит отметить, что в мае компания анонсировала выход версии УАЗ «Патриот» для экспедиций, предназначенную для полного бездорожья. Специальная версия оснащается специальным пакетом Off-Road, багажником на крыше, лестницей, лебедкой и резиной BF Goodrich All-Terrain.