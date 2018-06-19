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Туристов распугаем: Ростовчане возмущены "автобусами-коптильнями"

Сегодня, 17:22

Жителей Ростова-на-Дону напугал и возмутил общественный транспорт, замеченный в городе. Общественность сняла на видео «автобус-коптильня», который буквально закоптил все вокруг своими выхлопами.

19 июня на странице «Ростов Новости Дороги» в соцсети Instagram появилось видео, в котором запечатлено маршрутное такси, едущее по одной из дорог Донской столицы. Транспортное средство привлекало внимание одного из горожан тем, что из его выхлопной трубы валили клубы черного дыма с сажей. Машина напоминает «коптилку» на колесах, которая не просто задымляет все вокруг, а уже закапчивает саму себя. «Туристов распугаем, которые на ЧМ-2018 приехали», жалуются ростовчане в комментариях. 

Некоторые жители Донской столицы с юмором отнеслись к маршрутке-коптилке, пошутив, что на видео показан новый метод очистки воздуха. Другой горожанин предположил, что в автобусе жарятся шашлыки. Некоторым ростовчанам было не до шуток, так как они беспокоятся об экологии, своих детях и чистоте в городе. Более того, пользователи интернета сомневаются, что ситуация с небезопасными автобусами вряд ли изменится.

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