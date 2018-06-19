Названы районы, на ремонт которых воронежские власти выделили 500 000 000 рублей

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На просторах интернета распространили информацию, что из Воронежского областного бюджета выделят 490 688 000 рублей для ремонта дорог в ряде районов. Сообщается, что это максимальная сумма, которые власти намерены потратить на эти цели.

В ходе проведения тендера цена услуг может быть немного уменьшена, а соответствующий контракт опубликовали 18 июня нынешнего года на портале госзакупок. Заказчиком является департамент областного правительства, занимающийся вопросами транспорта и автомобильных дорог.

В соответствии с контрактом, ремонтные работы проведут в Воробьевском, Калачеевском, Лискинском, Новохоперском, Острогожском, Павловском, Панинском и Поворинском районах. В этих районах власти уже определили участки длиной от 4 до 9 км, а в Острогожском наметили целых две площадки 7 и ,09 км.

Просмотрев аукционную документацию, можно сделать вывод, что исполнителю отвели не очень много времени на выполнение работ. Окончание торгов произойдет 13 июля, а победитель аукциона должен исполнить все свои обязательства к 1 ноября.