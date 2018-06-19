Для России озвучены ценники на Mercedes-AMG E 53

Сегодня, 13:36

В России в скором времени появятся новинки от Mercedes-Benz линеек E и CLS в исполнении AMG 53. Авторынок РФ пополнится седаном, купе и кабриолетом.

Седан Mercedes-AMG E 53 будет предлагаться в России по цене не менее чем в 5,6 млн рублей. За купе придется выложить минимум 5,8 млн рублей. Стоимость кабриолета составит от 6,2 млн рублей. Четырехдверное купе получит ценник минимум в 6,4 млн рублей.

Все новинки в версии Mercedes-AMG 53 в России получат 6-цилинтровую установку 3.0 с турбонаддувом. Ее производительность составит 435 л.с. и 520 Нм. Агрегат укомплектован стартер-генератором и 48-вольтовой аккумуляторной батареей. За счет электрического помощника, во время разгона автомобиля, мощность силовой установки повышается на 22 л.с. и 250 Нм. Двигатель сочетается с 9-АКПП и подключаемым полным приводом. Для всех новинок предусмотрена пневматическая подвеска.

Седан и кабриолет покоряют «сотню» за 4,5 с. Купе удается это сделать на 0,1 с быстрее. Порог скорости новинок обозначен на отметке 250 км/ч. За счет опционального пакета AMG Driver’s Package «ошейник» снимается, что позволяет увеличить максимальную скорость до 270 км/ч.

Базовые E- и CLS-Class в исполнении Mercedes-AMG 53 оснащаются колесными дисками, размерностью 19 дюймов, панорамной крышей, стереосистемой Burmester задними камерой обзора и парктрониками. Также для них предусмотрен салон с обивкой из кожзаменителя.