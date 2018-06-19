Новый Nissan Qashqai представят в 2020 году

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Третье поколение кроссовера Nissan Qashqai появится через два года, и его силовую линейку будут представлять несколько гибридных установок. Данная информация озвучена вице-президентом по продуктовому планированию японской марки в Европе Понцем Пандикутиру.

Топ-менеджер сообщил, что новый Nissan Qashqai выйдет в 2020 году. Паркетник получит обычную бензин-электрическую силовую установку, а также выйдет на рынок как подключаемый гибрид. Третье поколение модели будет строиться на иной платформе, и японцам еще предстоит создать ее. При этом не исключается, что основой для автомобиля послужит переделанная архитектура CMF альянса Renault-Nissan.

Уже известно, что новый Nissan Qashqai не получит полностью электрифицированную версию, так как на ее создание уйдет слишком много средств. Кроме того, зеленый Qashqai может оказаться ненужным, ведь ранее японцы сообщали, что намерены выпустить электрокар в формате кроссовера в качестве самостоятельной модели.

Актуальная версия кроссовера Nissan Qashqai в России продается с бензиновыми моторами объемом 1,2 и 2.0 л производительностью 115 и 144 л.с. Кроме того, в РФ предлагается дизельная версия паркетника с 1,6-литровым мотором отдачей 130 л.с. Агрегаты комплектуются 6-МКПП или вариатором. Стоимость автомобиля составляет в России от 1 173 000 рублей.