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Обновленную версию Chery Tiggo 5x представили в Поднебесной

Сегодня, 15:34

Спустя год после выхода кроссовера Chery Tiggo 5x китайская компания решила выпустить его обновленную версию. Дизайн был позаимствован у Tiggo 8.

Кроссовер Tiggo 5x, увидевший свет в октябре предыдущего года, начал терять популярность. Хоть он и является вторым по популярности среди других SUV (34 395 проданных автомобилей в 2018 году),китайская компания решила представить обновленную версию автомобиля.

У Tiggo 8 создатели позаимствовали передний бампер и радиаторную решетку. Chery Tiggo 5x немного подрос как в длину и ширину, так и в высоту. Оснастили внедорожник 1,5-литровым двигателем, мощность которого достигает 116 лошадиных сил. Предусмотрена работа с «механикой» или вариатором. А вот полного привода в этой версии уже нет.

В других странах автомобиль будет носить название Chery Tiggo 4. То же касается и России. На российском рынке обновленный кроссовер появится уже в третьем квартале этого года, а его стоимость будет составлять около 788 000 рублей.

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