Россияне по госпрограммам за 5 месяцев купили 117 тысяч автомобилей

Сегодня, 19:05

Жителям России с начала года предлагались новые автомобили по программам стимулирования спрос на транспорт. Благодаря им отечественные дилеры реализовали в стране дополнительные 117 664 машин за январь-май. На это обращает внимание «АВТОСТАТ».

Больше всего продаж в России собрала госпрограмма «Семейный автомобиль». С ее помощью транспортом обзавелись 52,8 тысячи жителей страны. Данная программа предусматривала 10-процентную выгоду при покупке транспорта клиентам, которые воспитывают не менее двух несовершеннолетних детей.

Второе место по популярности заняла программа «Первый автомобиль» с результатом в 44,3 тысячи реализованных в России автомобилей. Этой программой могли воспользоваться жители страны, которые еще ни разу не приобретали транспорт. Таким клиентам также предлагалась 10-процентная выгод. На третьей позиции оказалась программа «Свое дело» с результатом в 13,6 проданных автомобилей.

По «Льготному лизингу» в России реализовано 5,1 тысячи машин. По программе «Российский тягач» зафиксирован результат в 1,9 тысячи продаж. Статисты отмечают, что самым стабильным спросом пользовались программы «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль», но в мае они были завершены, так как их задачи были выполнены.