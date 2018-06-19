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В Воронеже запечатлили на видео подборку "крутых" номеров местной ДПС

Сегодня, 11:45

В Острогожске Воронежской области местные жители засняли на видео парковку автомобилей, каждый из которых обладает «блатным» номером. Согласно информации, предоставленной автором ролика, все машина являются собственностью сотрудников острогожской ДПС.

Такое видео выложила в одно из городских сообществ в социальных сетях местная жительница Людмила Лудини. Ей принадлежит комментарий, оставленный под роликом: «Номера попали по судьбе».

Горожане оценили подборку номеров. Примечательно, что за то, чтобы обладать номерами с одинаковыми цифрами простому гражданину необходимо заплатить внушительную сумму. Воронежцы негативно относятся к владельцам «блатных» номеров. Недавно горожане возмущались, увидев как японский внедорожник Toyota Land Cruiser с номерным знаком «777» захотел оставить свой автомобиль на одной из парковок города. Кроме того, внедорожник занял два места, предназначенные для лиц с ограниченными возможностями.

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