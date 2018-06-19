Воронежцы на сутки стали заложниками автохама на BMW

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Воронежские водители снова столкнулись с автохамом, и обсуждают его действия в соцсетях. Речь идет о владельце седана BMW, припарковавшим свой транспорт так, что другим машинам перегородило дорогу в одном из дворов города.

Житель Воронежа в одной из соцсетей показал фотографии с автохамом на BMW. На снимках запечатлен седан, припаркованный во дворе возле дома на улице Антонова-Овсеенко 31а в Коминтерновском районе. По словам автора снимков, иномарка перекрывала дорогу другим горожанам в течение суток.

Воронежцы обсудили произошедшее, и считают, что такие случаи нельзя оставлять незамеченными. Горожане настаивают на том, что автохаму на BMW нужно отомстить, при этом используя гвозди, буксировку или ГИБДД. Сам автор фотографий пожелал владельцу иномарки, чтобы у него долго «горели уши».

Недавно похожий случай имел место в Воронеже на улице Новосибирской. Здесь местные жители также оказались «жертвами» автохама, который своей машиной перегородил дорогу другому транспорту во дворе одного из домов.