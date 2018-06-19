Вслед за бензином: В России начинает дорожать сжиженный газ

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Пользователи социальных сетей из Оренбурга сообщают о том, что на городских заправках продолжают расти цены на газ. Схожая ситуация наблюдается и в других регионах России.

Оренбургские автолюбители отметили, что за последние две недели газ на городских заправках подорожал сразу на 25%. Так, в начале июня нынешнего года ценник на литр сжиженного газа составлял 19,7 рублей, то сегодня топливо можно приобрести за 25 рублей. Примечательно, что ещё вчера, 18 июня, газ стоил 23 рубля за литр.

В социальных сетях жители Оренбурга возмущаются таким ростом цен и отмечают, что соседней Самаре газ можно купить за 20 рублей.

Стоит отметить, что газ начал дорожать вслед за бензином, рост цен на который несколько замедлился на минувшей неделе. Сообщается, что ценник на газ пока что вырос не на всех АЗС Оренбурга.