Официально представлен Audi A1 нового поколения

Сегодня, 12:06

Немцы озвучили подробные данные нового поколения хэтчбека Audi A1, а также показали его фотографии. Стильный ситикар построен на модульном шасси MQB и получил моторы отдачей 102-200 л.с.

Производитель называет новый Audi A1 идеальным ситикаром. Внешний вид автомобиля спроектирован с учетом нового стиля немецкого бренда. За счет этого машина выглядит агрессивнее и динамичнее. При габаритах в 4,03х1,74х1,4 м хэтчбек имеет багажник объемом от 335 до 1 090 л.

Новый Audi A1 оснащается 15- и 18-дюймовыми колесными дисками. Последние входят в пакет S Line. В его рамках автомобиль также оснащается передним бампером с увеличенными воздухозаборниками, «юбками» и большим задним крылом. Цветовая палитра кузова имеет 11 вариантов, а также контрастные пороги, крышу, спойлер и боковые зеркала.

Audi A1 нового поколения будет продаваться в версиях Basic, Advanced и S Line. Со сменой генераций машина лишилась трехдверной версии. Основой для автомобиля послужила модульная архитектура MQB. Она сделала машину несколько крупнее, но легче, чем ее предшественник.

Силовую линейку нового Audi A1 представляют агрегаты TFSI. Базовая версия машины получила 3-цилиндровый мотор 1.0 отдачей 102 л.с. Кроме того, автомобиль будет оснащаться турбированными «четверками» производительностью до 200 л.с. Для всех двигателей, кроме 40 TFSI, предусмотрены МКПП и 7-АКПП S-tronic. Последний сочетается с 6-АКПП S-tronic. Сроки появления новинки на рынке пока не называются.