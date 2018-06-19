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Рязанцы шокированы «царской» парковкой «Жигуля» на дороге

Сегодня, 10:10

На страницах городских сообществ Рязани в социальной сети «ВКонтакте» появились свежие фото парковки автомобиля ВАЗ. Отмечается, что владелец авто попросту припарковался посреди дороги.

Судя по фото, опубликованным сообществом «Подслушано у водителей Рязани», владелец «Жигуля» припарковался поперёк и прямо на проезжей части. Отмечается, что таким образом автохам существенно осложнил движение другим автомобилистам.

В комментариях жители Рязани назвали такую парковку «царской» и были шокированы отношением владельца авто к другим. Некоторые пользователи предположили, что автомобиль попросту скатился с горки, но очевидцы уверяют, что владелец «Жигуля» оставил свою машину в таком положении намеренно. Не сообщается, получил ли автохам штраф, но «слава» на весь город ему уже обеспечена.

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