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За последний месяц 23 автопроизводителя изменили цены на свои автомобили

Сегодня, 10:11

Специалисты «АВТОСТАТ» провели очередной анализ цен на российском авторынке и установили, что ценники пересмотрели 23 компании. Большинство автопроизводителей продолжает повышение цен.

Прежде всего следует выделить корейский бренд, транспортные средства которого увеличились в цене на 15 000 - 30 000 рублей. Все автомобили Land Rover стали дороже на 31 000 - 200 000 рублей, а Jaguar переписал свои ценники в сторону увеличения (+ 51 000 -91 000 рублей).

Японский автомобилестроитель Suzuki повысил ценники на свои кроссоверы (10 000 - 20 000 рублей). Кроме того прибавили в цене и такие популярные кроссоверы, как Volkswagen Tiguan (+20 000 50 000 рублей), Honda CR-V (+30 000 рублей), Haval H6 (+50 000 рублей) и Haval H9 (+140 000 рублей). В списке отечественных автокомпаний подорожание зафиксировано только у машин «УАЗ» (+10 000 - 18 500 рублей). Снижение цен зафиксировано у СП Ford Sollers. Новые Ford Kuga, Ford Ecosport, Ford Focus и Ford Mondeo теперь россиянам доступны с экономией до 75 000 рублей.

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