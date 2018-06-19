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Парковка на 20 мест заменила нелегальные ларьки в Москве

Сегодня, 13:17

В северо-восточном районе российской столицы недавно появилась новая общественная парковка, расчитанная на двадцать автомобилей. Такие данные были получены от пресс-центра Северо-Восточного округа Москвы.

Новые парковочные места расположились в районе Южное Медведково. Раньше на месте парковки были торговые павильоны, но согласно решению суда, принятом в прошлом году, их демонтировали. Причиной демонтажа стала незаконность их расположения, и, к тому же, все восемь павильонов не были капитальными строениями.

Во время постройки парковки вокруг нее восстановили газон. Новые общественные парковочные места расположились на улице Дежнева, д. 23 в северо-восточном районе Москвы Южное Медведково.

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