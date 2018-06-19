В Томске создадут беспилотник для передвижения по зимним трассам

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В Томске конструкторы из альянса «Техническое зрение» решили разработать бесплотный автомобиль, способный передвигаться по заснеженным трассам. Об этом сообщили представители инновационного портала региона.

Новый российский самоуправляемый автомобиль будет представлен в конкурсе «Зимний город», цель которого заключается в создании беспилотной машины, способной преодолевать заснеженные зимние дороги. Проект «Зимний город» курируют Российская Венчурная компания (РВК), фонд «Сколково» и Агентство стратегических инициатив.

Российский автономный автомобиль должен получить сенсоры и ассистенты по оценке дорожной обстановки, идентификации дорожных знаков и распознавания пешеходов, принятия решений на дороге, управлению электроприводами и разработке 3D-карт окружающего пространства. Такие системы станут основой управления нового отечественного беспилотника.

Объединение «Техническое зрение» организовали в минувшем году. Членами объединения выступают такие фирмы, как «Интек», «Мехатроника Про», «Техника Дела», «Попков Роботикс», «Софт-Кристалл», «Элекард-ЦТП» и другие инновационные предприятия.