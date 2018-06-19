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Китайский кроссовер Nio ES8 назвали главным конкурентом Tesla Model X

Сегодня, 09:01

Китайская компания представила новый электрический кроссовер Nio ES8. Автомобиль уже признали главным конкурентом Tesla Model X.

Nio – не первая автокомпания Китая, пытающаяся подражать Tesla, но пока только ей удалось выйти на действительно высокий уровень. Nio ES8 уже успел поразить своими характеристиками большинство экспертов.

Так, новый кроссовер ездит сразу на двух электрических двигателях, сумма их мощностей составляет 653 лошадиные силы, крутящий момент составляет 840 Нм. При полном заряде автомобиль проезжает 355 километров. Также поступали заявления, что Nio ES8 оснастят автопилотом.

Презентация автомобиля должна была пройти еще в апреле этого года, но из-за проблем с производством компания выбилась из графика. Сейчас скорость изготовления электрокаров составляет 5 автомобилей в час, но уже к июню компания намерена выпустить 550 единиц.

Цены на Nio ES8 составят от 70 до 85 тысяч долларов. Tesla Model X в Поднебесной стоит не менее 120 тысяч долларов.

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