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Volkswagen отзовет в Китае больше 35 000 машин

Сегодня, 09:15

Китайский филиал немецкого автоконцерна Volkswagen анонсировал старт отзывной кампании в КНР больше 35 000 машин Volkswagen Beetle, выпуск которых датирован периодом с апреля 2012 по октябрь 2014 года. Отзыв осуществляют из-за проблем с ремнями безопасности.

В пресс-центре Volkswagen объявили, что в Китае отзывают 35 300 автомобилей Volkswagen Beetle. Более детальная информация, касающаяся неполадок в ремнях безопасности пока засекречена, но вероятно, проблемой выступает элемент скольжения направляющих ремней безопасности.

Представители концерна заявили, что автопроизводитель отзовет указанные автомобили, проведет их диагностику и в случае обнаружения дефекта, заменит направляющие. Все работы произведут за счет автопроизводителя. Отзывная кампания Volkswagen Beetle начинается в Поднебесной с 15 октября нынешнего года.

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