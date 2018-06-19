Volvo начнет использовать переработанный пластик для изготовления автомобилей

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В пресс-центре шведской автомобилестроительной компании Volvo объявили, что согласно новой стратегии компании по защите окружающей среды, часть элементов автомобилей бренда будут выполнены из вторсырья. К 2025 году около четверти автомобилей Volvo обзаведутся компонентами из переработанного пластика.

В настоящее время шведские разработчики могут представить построенный гибридный кроссовер Volvo XC60 T8. Автомобиль снабдили элементами, изготовленными из вторсырья, а не из обычного пластика. По словам инженеров, это никак не сказалось на качестве.

В салоне кроссовера Volvo XC60 T8 появилась туннельная консоль, которую выполнили из морского мусора рыболовных сетей и канатов. Коврик авто изготовили из пластиковых бутылок, термопластика и обрезков хлопчатобумажных изделий. При изготовлении кресел автомобиля конструкторы применяли материал с волокнами термопластиковых бутылок. Подкапотное пространство оснастили шумоизоляционной системой из материалов, которые получились при переработке старых кресел авто от Volvo.

Новый кроссовер Volvo XC60 T8 показали на «океанском саммите» в Гетерборге во время остановки в городе регаты Volvo Ocean Race. Стоит напомнить, что Volvo часто пользуется той известной кругосветкой для того, чтобы показать свое бережное отношение к природе, а теперь автопроизводитель призвал своих партнеров и поставщиков поддержать его начинания в переработке пластиковых отходов.