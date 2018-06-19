Маск обвинил неизвестного сотрудника Tesla в саботаже

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Основатель американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск обнаружил саботаж. Глава компании написал в почтовой рассылке персоналу о неизвестном сотруднике, которого уличили в преднамеренном срыве работы бренда.

Илон Маск обнаружил случай саботажа на производстве Tesla и оповестил сотрудников в почтовой рассылке. Основатель бренда сообщил, что неизвестный сотрудник предоставил секретную информацию другим компаниям в письме. Кроме того, сотрудник внес изменения в операционную систему производства, в результате был добавлен новый код, который не был согласован с руководством.

На данный момент не известно, что ещё мог сделать неизвестный сотрудник, а также на что могли повлиять его действия. Илон Маск отметил, что виновник до сих пор не признался и это плохо. Джина Антонини, ответственная за связь с общественностью, отказалась комментировать ситуацию.