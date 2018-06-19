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В РФ согласована процедура оформления ОСАГО на машины с электронными ПТС

Сегодня, 07:36

Пресс-центр Российского союза автостраховщиков (РСА) обнародовал информацию о том, что объединение согласовало с компанией «Электронный паспорт» процедуру оформления ОСАГО. Отныне отечественные автомобилисты, обладающие ЭПТС получили возможность получить полис ОСАГО на свой транспорт.

Представители РСА Опровергли опасения тех граждан, утверждающих, что из-за внедрения цифровой документации могут возникнуть проблемы с оформлением страховых свидетельств ОСАГО. Причиной этого выступало отсутствие информационного взаимодействия между страховщиками и организацией по выдаче нового типа документов.

С начала осени текущего года обе организации вызвались организовать передачу данных через специальную государственную структуру - Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Пока же информация будет предоставляться из выписки ЭПТС. Кроме того в будущем, автолюбители смогут получать выписку из ЭПТС в Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Разработкой такой услуги на сегодняшний день занимаются специалисты компании «Электронный паспорт».

Внедрение электронных ПТС в России стартует летом нынешнего года. Период замены бумажных документов на ЭПТС продлили до 1 ноября 2019 года чиновники Евразийской экономической комиссии.

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