VistaNews.ru


"Михаил Шуфутинский" зазывает воронежцев на караоке

Сегодня, 07:20

Совсем недавно воронежские автомобилисты стали свидетелями весьма необычного явления. На одном из автомобилей города заметили рекламу с изображением Михаила Шуфутинского.

На заднем стекле Suzuki разместили рекламу выездного караоке, при этом использовав фотографию заслуженного артиста РФ. Снимки в редакцию "Блокнот Воронеж" отправили очевидцы. При этом Шуфутинский не просто красуется на автомобиле, а еще и зазывает посетителей в караоке, радостно помахивая рукой, прикрепленной к дворнику автомобиля.

Жители Воронежа уже не в первый раз выделяются своей креативностью.  На улицах города также можно увидеть Брюсса Уиллиса вместе с «джентльменами удачи» на «ГАЗели» , или же всем известный людоед Ганнибал Лектер, участвующий в рекламе стейков.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Администратор московского караоке получил удар ножом

«Это точно Галустян?»: Любовь Успенская спела дуэтом с комиком в караоке

В Перми загорелся караоке-клуб «Сова»

Главное за неделю

Британский турист отчетливо сфотографировал НЛО

Уфологи активно обсуждают в Сети сенсационное фото «летающей тарелки» инопланетян, промчавшейся над лесом деревни Берли (графство...

Пентагон: NASA получило сигнал SOS от инопланетян

Минобороны США придало огласке секретные сведения ученых, расшифровавших...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Гоблин-людоед напал на человека с собакой в лесу

Некий мужчина запечатлел в лесу кадры, от которых мурашки бегут по коже. При...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Рекомендуем