"Михаил Шуфутинский" зазывает воронежцев на караоке

Сегодня, 07:20

Совсем недавно воронежские автомобилисты стали свидетелями весьма необычного явления. На одном из автомобилей города заметили рекламу с изображением Михаила Шуфутинского.

На заднем стекле Suzuki разместили рекламу выездного караоке, при этом использовав фотографию заслуженного артиста РФ. Снимки в редакцию "Блокнот Воронеж" отправили очевидцы. При этом Шуфутинский не просто красуется на автомобиле, а еще и зазывает посетителей в караоке, радостно помахивая рукой, прикрепленной к дворнику автомобиля.

Жители Воронежа уже не в первый раз выделяются своей креативностью. На улицах города также можно увидеть Брюсса Уиллиса вместе с «джентльменами удачи» на «ГАЗели» , или же всем известный людоед Ганнибал Лектер, участвующий в рекламе стейков.