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В Renault рассказали о новом кроссовере для России

Сегодня, 08:00

Инженеры французской машиностроительной компании Renault занялись разработкой своего нового кроссовера, ориентированного на отечественный авторынок. Через месяц в сеть попадет первое изображение будущей новинки, а прототип автомобиля покажут в рамках Московского автосалона, который откроется в конце августа текущего года.

Сообщается, что сборку нового кроссовера бренда наладят на Московском автозаводе. Конструкторы подчеркнули, что готовящаяся модель позиционируется как самостоятельный автомобиль, а не замена Renault Kaptur и Renault Duster. Инсайдеры отмечают, что новинка будет разительно отличаться от автомобилей, в основу которых легла архитектура B0. Вероятно на заводе обновят сборочные линии.

Все остальные данные о грядущем кроссовере пока засекречены. Остальная информация о новинке будет предоставлена позже.

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