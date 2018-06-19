Bentley Bentayga сбросил 300 кг роскоши ради гонок

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Речь идет о спецверсии люксового кроссовера Bentley Bentayga, предназначенной для участия в гонке Pikes Peak International Hill Climb. Традиционное мероприятие 24 июня состоится недалеко от города Колорадо-Спрингс, США, в Скалистых горах.

Для «Гонок в облаках» кроссовер Bentley Bentayga получил специальный каркас безопасности и систему пожаротушения. Эти решения являются обязательными в Pikes Peak International Hill Climb. Кроме того, автомобиль доработали выхлопной системой Akrapovic, «обули» в резину Pirelli, оснастили передним карбоновым сплиттером, диффузором, боковыми юбками и задним спойлером.

Правила гонок в Скалистых горах также требуют облегчать салон машины. Поэтому интерьер кроссовера Bentley Bentayga облегчили примерно на 300 кг, что сделало его менее роскошным, но роскошь ему и не понадобится.

Гоночный Bentley Bentayga оснащается прежним W12 отдачей 608 л.с. и 900 Нм. В стандартном исполнении первую «сотню» машина набирает за 4,1 с. Можно не сомневаться, что подготовленный для Pikes Peak экземпляр будет разгоняться еще быстрее. Также в машине остались родные полный привод, подвеска, система активного подавления кренов и 48-вольтовая бортовая система.

Pikes Peak International Hill Climb представляет собой гонку протяженность 19,99 км с 156 поворотами. За руль Bentley Bentayga на соревновании сядет Рис Миллен из Новой Зеландии. Он уже два раза побеждал в этой гонке.