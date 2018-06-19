В Россию едет седан KIA Cerato 2019 с новым ценником и старыми моторами

Сегодня, 07:00

В базе Росстандарта обнародовали Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для корейского седана KIA Cerato с внутренней маркировкой BD. Дебют автомобиля прошел еще в январе текущего года под наименованием KIA Forte для американского авторынка, а через месяц представили вариант KIA K3 для домашнего рынка.

Размеры нового седана KIA Cerato достигают 4640X1800X1440 мм, а машина получила увеличенный задний свес и дополнительные окошки в задних стойках. Под капотом российской версии KIA Cerato разместился старый 1,6-литровый мотор G4FG с отдачей 128 лошадиных сил. Кроме него предусмотрен 2-литровый агрегат G4NA с мощностью в 150 «лошадок». Двигатели приводятся в действие 6-скоростной МКПП и 6-диапазонной АКПП.

Новый KIA Cerato оснастили полузависимой задней подвеской и колесными дисками размером 15, 16 и 17 дюймов. Сборка нового KIA Cerato будет осуществляться инженерами калининградского автозавода «Автотор». За седан придется отдать от 980 000 до 1 265 000 рублей, а товарные авто в РФ прибудут не раньше сентября 2018 года.