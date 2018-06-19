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Забытый на 40 лет в гараже ретрокар Porsche выставлен на продажу

Сегодня, 05:00

На продажу выставлен очередной ретромобиль, вызволенный из заточения. Речь идет о редком спорткаре Porsche 356B в еще более редкой и улучшенной версии Super 90. Автомобиль 40 лет простоял в гараже, прежде чем его нашли.

Продаваемый Porsche 356B Super 90, выпущен в 1962 году. Машина ни разу не была в ремонте, и на ней нет ни одной неродной детали. Автомобиль полностью аутентичен, что добавляет ему ценности. В целом он находится в хорошем состоянии, и даже его серая заводская покраска неплохо сохранилась.

Изначально выставленный на продажу Porsche 356B Super 90 принадлежал немецкому священнику. Он переехал в США, где продал свою машину одному из местных жителей. Именно американец поставил автомобиль в гараж на 40 лет. Подкапотное пространство модели Porsche 356B Super 90 занимает 90-сильная четырехрядная установка объемом 1,6 л. До 100 км/ч машина разгонялась за 10 с. Выставленная на продажу машина проехала 71 000 км.

 

 

 

 

Стоимость транспортного средства составляет 56 500 долларов. Стоит сказать, что случаи, похожие на историю Porsche 356B Super 90, не так уж и редки. Так, недавно на ферме в штате Иллинойс был обнаружен редчайший Marmon Model L 1927 года. Этот двухместный автомобиль оказался единственным уцелевшим представителем своего «рода».

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