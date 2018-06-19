Шпионы засняли новый Mercedes-Benz EQ C в странном камуфляже

Сегодня, 04:00

Немецкие машиностроители продолжают подготовку серийного электрокара Mercedes-Benz EQ C. На это указывают снимки фотошпионов, которые застали автомобиль на дорожных испытаниях, закамуфлированным в необычную пленку.

Тестовый прототип Mercedes-Benz EQ C был замаскирован сине-черным камуфляжем, напоминающим пузыри в воде. Также автомобиль примечателен необычными колесами, которые, как предполагают эксперты, спроектированы с учетом аэродинамической эффективности. Сзади на кузове автомобиля имеется красная полоса.

Невзирая на камуфляж, уже сейчас можно увидеть, что кроссовер Mercedes-Benz EQ C внешне отличается от привычных моделей немецкой марки. Сами разработчики ранее говорили, что электрокар получит иную внешность в сравнении с автомобилями бренда с ДВС, и сдерживают свое слово.

По шпионским фотографиям можно также заметить, что прототип Mercedes-Benz EQ C получил радиаторную решетку. Назначение у нее исключительно эстетическое, так как технически она не нужна машине.

Ожидается, что серийный Mercedes-Benz EQ C станет соперником на рынке для Jaguar I-Pace, Audi E-Tron, BMW iX3 и Tesla Model Y. Если автомобиль оснастят, как его концепт, то он будет приводиться в движение 402-сильной установкой, состоящей из двух электромоторов. До «сотни» машина будет разгоняться примерно за 5 с. Аккумулятор емкостью 70 кВт/ч обеспечит автомобилю запас хода в 500 км.