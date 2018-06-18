Названы странные автомобили, которые можно спутать с НЛО

Сегодня, 16:46

Очень странные машины своим внешним видом пугают людей. Некоторые футуристичные автомобили можно запросто спутать с НЛО.

Мировой рынок автомобилей переполнен разнообразными машинами, некоторые из которых выглядят достаточно странно. Однако бывает транспорт, который вовсе выбивается из привычных концепций, словно он создан на другой планете. Поэтому эксперты решили вспомнить модели, которые похожи на НЛО, и своим внешним видом пугают людей.

Первое место рейтинга автомобилей-НЛО занял прототип Simca Fulgur 1959 года. Эта машина, благодаря своей внешности, по праву может называться НЛО. Французские машиностроители выпустили летающую тарелку на колесах, способную разгоняться более чем до 150 км/ч. По некоторым данным, в движение машину приводила ядерная установка с системой ультразвукового управления.

На втором месте расположился электромобиль Aptera. Он является детищем гениального разработчика Стива Фембро, богатого на идеи и умения. В начале 2000-х он разработал «зеленую» машину, которая имела запас хода в 160 км. Конструктору удалось найти «правильных» партнеров и инвесторов, благодаря чему свет увидели 4 тысячи экземпляров «НЛО из Калифорнии».

На третьем месте эксперты разместили концептуальную модель Chevrolet Express. Машина увидела свет в 1987 году с подачи Сида Мида, который любил ретрофутуризм. Прототип получил газотурбинную силовую установку, которая могла разогнать его до скорости свыше 240 км/ч. Вместо зеркал в машине использовались камеры, которые выводили изображение на дисплеи в салоне. Руководство Chevrolet не оценило ездовой прототип концепта, из-за чего он так и не добрался до конвейера.