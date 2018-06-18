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Maserati к 2022 году выпустит сразу шесть новинок

Сегодня, 17:51

Пресс-центр Maserati обнародовал на просторах интернета информацию о том, что компания давно уже имеет стратегию развития на ближайшее будущее. Отмечается, что к 2022 году бренд намерен вывести на рынок шесть новых автомобилей, в том числе гибриды и электрокары.

Прежде всего следует назвать кроссовер, который появится после 2020 года и расположится в линейке ниже Maserati Levante. Он сможет побороться за клиентов с Audi Q5, Jaguar F-Pace и Porsche Macan. Сообщается, что новинку построят на заднеприводной платформе Giorgio, которая стала базовой для Alfa Romeo Stelvio. Моторы новинка позаимствует от последней машины.

Следующей новинкой станет спортивный Maserati Alfieri, дебют которого назначен на 2020 год. Его покупатели смогут приобрести в кузовах купе и кабриолет. Авто оснастят электрическим агрегатом.

Следует сказать, что через пять лет выйдут модели Levante, Ghibli и Quattroporte, оснащенные электрическими и гибридными двигателями. Также все машины марки оборудуют автопилотом третьего уровня.

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