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В Калуге «ПСМА Рус» начал сборку топовых фургонов Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer

Сегодня, 15:54

Французский концерн PSA Group объявил о начале российского производства коммерческих фургонов Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer в топовых версиях. Выпуск машин по полному циклу организовали на калужском предприятии «ПСМА Рус», а сбором предзаказов уже занимаются официальные дилеры.

Peugeot Traveller Business Vip и Citroen SpaceTourer Business Lounge разработаны с использованием архитектуры EMP2 и получили кузов длиной в 5 309 мм. По желанию клиента 7-местные автомобили можно преобразовать в мобильный офис с передвижным столом в центральной части салона. Топовые модификации обзавелись индивидуальными сиденьями, которые обшили натуральной кожей.

Под капотом новинок разместился 2-литровый 150-сильный дизельный агрегат, работающий в тандеме с 6-диапазонной АКПП. Средние затраты горючего авто достигают 6,4 л на 100 км в смешанном цикле.

Обе вариации фургонов приспособлены для отечественного авторынка и обладают комплексом оперативного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС», усиленной подвеской и 175-миллиметровым клиренсом. Среди функций машин можно выделить круиз-контроль, ассистент контроля за выходом из полосы движения, мониторинг мертвых зон, задние индикаторы парковки и камеру заднего обзора. За фургоны россиянам придется выложить от 2 799 900 рублей.

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