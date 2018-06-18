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«АвтоВАЗ» на три недели остановит сборку LADA в Тольятти и Ижевске

Сегодня, 15:00

Российская машиностроительная компания «АвтоВАЗ» приостановит на три недели выпуск автомобилей бренда LADA, так как сотрудники компании отправляются в плановый корпоративный отпуск. Такой информацией поделился пресс-центр автозавода.

Согласно данным, полученным RNS от представителей «АвтоВАЗ», корпоративные каникулы работников продлятся с 23 июля по 12 августа текущего года. За этот период на предприятии инженеры осуществят ремонт и наладку оборудования. Перед тем, как отправиться в отпуск, завод выпустит запас автомобилей LADA для того, чтобы дилеры были обеспечены машинами на время каникул.

Раньше появилась информация, что «АвтоВАЗ» в прошлом году уменьшил январский отпуск и перенес часть зимних каникул на май. В минувшем году в летний отпуск работников отправляли 24 июля, а закончились каникулы 13 августа.

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