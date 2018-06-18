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Глава Audi Руперт Штадлер задержан по подозрению в «дизельгейте»

Сегодня, 14:05

В Германии правоохранители задержали руководителя немецкого премиального бренда Audi Руперта Штадлера по делу о «дизельгейте». Такую информацию подтвердили в пресс-центре автопроизводителя, а также сообщили, что в отношении Штадлера решается об избрании меры пресечения.

О том, что глава Audi подозревается по делу о дизельном скандале, сообщили еще на минувшей неделе. Как сообщают профильные СМИ, Штадлер и еще один топ-менеджер Audi обвиняются в мошенничестве и подлоге. В офисах компании и на одном предприятии правоохранители провели обыски.

В прошлом году одно из немецких авторитетных изданий сообщило, что правоохранители открыли дело против главы концерна Volkswagen Маттиаса Мюллера и руководителя подконтрольного автоконцерну бренда Audi Руперта Штадлера. Тогда стало известно, что прокуратура проверяет личные календари, ноутбуки и карты памяти мобильных гаджетов обвиняемых.

Следует сказать, что концерн Volkswagen в 2015 году оказался в центре разгоревшегося дизельного скандала. Американские правоохранители установили, что инженеры Volkswagen внедрили в автомобили программное обеспечение, искажающее показатели вредных выбросов.

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