Новый внедорожник Suzuki Jimny рассекречен на официальных фото

Сегодня, 14:45

Японская автомобилестроительная компания Suzuki провела официальную презентацию своего нового небольшого внедорожника Suzuki Jimny. Публичный дебют новинки запланирован на 5 июля текущего года.

Новый внедорожник Suzuki Jimny получил суровую внешность, круглую оптику головного света и радиаторную решетку, взятую от первой генерации Suzuki Jimny, а пластиковые кузовные панели напоминают те, которыми оснащены внедорожники Suzuki Jimny второго поколения. Помимо того, экстерьер окрасили в два оттенка.

Салон нового Suzuki Jimny характеризуется практичностью и простотой. Передняя панель исполнена из черного пластика без всяких декоративных акцентов, а приборы для водителя выглядят как два циферблата, между которыми инженеры поместили дисплей бортового компьютера. В верхней половине центральной консоли установлен сенсорный дисплей мультимедийного центра.

В моторном отсеке нового Jimny Suzuki установлены 660-кубовый агрегат с мощностью в 64 «лошадки» и 1,5-литровый двигатель, мощность которого пока неизвестна. Моторы сочетаются с 5-диапазонной «механикой» и 4-ступенчатым «автоматом» с подключаемым полным приводом.

В списке опций внедорожника можно выделить круиз-контроль, кондиционер, кнопочное зажигание, мультифункциональный руль и ассистента экстренного торможения. Новый Suzuki Jimny пока предназначен для японского авторынка.