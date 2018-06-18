Шпионы показали новую Skoda Octavia 2020 на фото

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Автомобильные папарацци застали прототип модели Skoda Octavia 2020 на испытаниях. Шпионские фотографии показал портал CARSCOOPS. Названы первые подробности модели.

При первом ознакомлении со снимками, может показаться, что фотошпионы показали актуальную Skoda Octavia. Однако можно заметить, что машина обзавелась иной решеткой радиатора и псевдовоздухозаборниками. В глаза бросается низкая посадка автомобиля. Папарацци утверждают, что это связано с тестовой аппаратурой, которой нагрузили транспортное средство. Когда чешские машиностроители официально покажут Skoda Octavia 2020, пока неизвестно.

Модель Skoda Octavia выпускается с 1996 года, а в данное время на конвейере стоит третье поколение автомобиля. Актуальный вариант машины продается с 2017 года.

О силовой составляющей Skoda Octavia 2020 тоже нет данных, но специалисты предполагают, что в новом поколении машина может обзавестись гибридной установкой, как у будущей Superb PHEV. При этом, автомобиль не лишится бензиновых и дизельных моделей.

Эксперты подчеркнули, что судить о внешности Skoda Octavia 2020 пока рано, так как на испытаниях машина могла быть облачена в старую «оболочку», но тестировалась с новым оснащением.