VistaNews.ru


Шпионы показали новую Skoda Octavia 2020 на фото

Сегодня, 22:00

Автомобильные папарацци застали прототип модели Skoda Octavia 2020 на испытаниях. Шпионские фотографии показал портал CARSCOOPS. Названы первые подробности модели.

При первом ознакомлении со снимками, может показаться, что фотошпионы показали актуальную Skoda Octavia. Однако можно заметить, что машина обзавелась иной решеткой радиатора и псевдовоздухозаборниками. В глаза бросается низкая посадка автомобиля. Папарацци утверждают, что это связано с тестовой аппаратурой, которой нагрузили транспортное средство. Когда чешские машиностроители официально покажут Skoda Octavia 2020, пока неизвестно.

Модель Skoda Octavia выпускается с 1996 года, а в данное время на конвейере стоит третье поколение автомобиля. Актуальный вариант машины продается с 2017 года.

О силовой составляющей Skoda Octavia 2020 тоже нет данных, но специалисты предполагают, что в новом поколении машина может обзавестись гибридной установкой, как у будущей Superb PHEV. При этом, автомобиль не лишится бензиновых и дизельных моделей.

 

 

 

 

 

 

 

Эксперты подчеркнули, что судить о внешности Skoda Octavia 2020 пока рано, так как на испытаниях машина могла быть облачена в старую «оболочку», но тестировалась с новым оснащением.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Skoda подготовила январские скидки на свои модели в РФ

Skoda представит в Женеве новые версии моделей Octavia и Superb

Skoda запускает продажи автомобилей в Сингапуре

Главное за неделю

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал для них кормом, плавая по заливу на резиновой...

Британский турист отчетливо сфотографировал НЛО

Уфологи активно обсуждают в Сети сенсационное фото «летающей тарелки»...

Пентагон: NASA получило сигнал SOS от инопланетян

Минобороны США придало огласке секретные сведения ученых, расшифровавших...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Гоблин-людоед напал на человека с собакой в лесу

Некий мужчина запечатлел в лесу кадры, от которых мурашки бегут по коже. При...

Рекомендуем