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Стоимость бензина в Кировской области перевалила за 50 рублей

Сегодня, 12:26

Жители Кировской области обсуждают подорожание горючего. Накануне Кировстат проинформировал, что бензин продается в регионе уже более чем за 50 рублей за литр.

В Кировстате сообщили, что в Кировской области за литр бензина АИ-92 просят 43,02 рубля, АИ-95 стоит 44,73 рубля, «дизель» предлагается за 44,69 рубля, а ценник на АИ-98 вырос уже до 50,95 рубля.

Эксперты признают, что подорожание топлива в России в большой степени обусловлено повышением акцизов, имевшим место в РФ 1 января 2018 года. При этом рост цен на горючее был отсрочен, на что повлияла политическая обстановка в стране, так как в марте прошли выборы президента. После выборов, в апреле, цены на бензин и дизтопливо в России стремительно пошли вверх.

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