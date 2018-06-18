Эксперты рассказали, чем жара опасна для автомобиля

Вчера, 23:00

Бытует мнение, что злейшим врагом автомобиля являются холода. Однако эксперты уверяют, что жара не менее опасна для машины, чем сильные морозы. В первую очередь эксперты напоминают о перегреве мотора.

Специалисты рекомендуют следить за исправностью охладительных систем, чтобы проблема не застала их врасплох. Если стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости подымается к красной зоне, можно попробовать отключить кондиционер или климат-контроль, и включить отопитель. За счет этого снизится тепловая и механическая нагрузка на мотор. Далее нужно заглушить двигатель, и дать ему охладиться. Открывать крышку расширительного бачка при этом не нужно. Когда мотор остынет, нужно долить охлаждающую жидкость. Когда двигатель запустится, нужно послушать, чтобы под капотом ничего не бурлило. Если же бурление есть, то это грозит проникновение газов в систему охлаждения, а это чревато ремонтом.

В жару могут перегреться тормозные механизмы. Чтобы не столкнуться с такой проблемой, нужно стараться тормозить плавно. Если перегрев все же случился, стоит помнить, что торможение становится менее эффективным.

Летом можно столкнуться с плавлением пластика и порчей лакокрасочного покрытия. В зависимости от модели и качества материалов, они могут вести себя по-разному. Даже в дорогих машинах на жаре деформируются пластиковые детали, а краска выгорает на солнце.

На жаре из-за контраста температур или удара, даже несильного, могут трескаться стекла автомобиля. Даже маленькая трещина может стать проблемой, так как она постепенно «разрастется».