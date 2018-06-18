Новый хэтчбек Audi A1 рассекречен на первых официальных фото

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Вскоре немцы озвучат официальные данные о новом поколении хэтчбека Audi A1, однако уже сейчас можно увидеть, какую внешность получила машина. Накануне ее фотографии в двух версиях показал бельгийский портал Autotijd.

На данный момент известно, что новый Audi A1 будет продаваться только в пятидверном исполнении. Трехдверная версия в прошлом году заняла только 20% продаж модели, и немцы решили от нее отказаться при смене генераций автомобиля.

Новый Audi A1 стал выглядеть агрессивнее, и несколько напоминает модель Q2. Больше всего это заметно по шестиугольной радиаторной решетке, а также форме осветителей.

Портал Autotijd показал новый Audi A1 в версиях 35 TSI и 40 TSI в отделке S Line. Оба автомобиля выглядят спортивно и динамично. Основой для новинки послужила глобальная платформа MQB A0, а это значит, что машина построена на шасси с использованием алюминия и высокопрочной стали. «Тележка» сделает хэтчбек больше, но легче, что положительно отразится на просторности салона и объеме багажного отделения.

Новый Audi A1 должен получить моторы от VW Polo. В будущем в силовой линейке машины может появиться турбированная установка 2.0 тягой 250 л.с. Этим агрегатом будет оснащаться версия S1.

Немцы официально расскажут о новом Audi A1 в ближайшие дни. Публичная презентация модели состоится в рамках Парижского мотор-шоу будущей осенью. На рынок машина отправится до конца года.