Илон Маск купил еще акций Tesla на 25 млн долларов

Сегодня, 03:00

Глава компании Tesla выкупил 72,5 тысячи акций. Такое действие вызвано финансовыми затруднениями в компании.

72,5 тысячи акций обошлись Илону Маску в 24,9 миллиона долларов. Такие данные получили по официальным документам компании, которые были переданы в комиссию по ценным бумагам и биржам США. За каждую акцию Илон Маск выложил от 343 до 347 долларов. Известно, что ранее глава уже выкупал акции компании. Это произошло еще в мае 2018 года. Тогда за 33 тысячи акции Маск выложил 9,9 миллиона долларов.

Помимо этого, глава Tesla заявил, что будет вынужден уволить около 4 тысяч сотрудников, чтобы хоть как-то снизить расходы. Всего в штате компании работает 46 тысяч человек.

По данным, полученным в мае, компания в первом квартале уже потеряла 709 551 миллион долларов, что в 2,1 раза больше показателя предыдущего года.