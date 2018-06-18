Автопарк банкрота «Уютерра» распродадут за копейки

Сегодня, 11:19

Арбитражный управляющий по банкротству компании «ПланетаСтрой» (юридическое имя «Уютерры») анонсировал проведение аукциона, на котором реализуют имущество фирмы. На торгах намерены продать корейский автомобиль Hyundai Porter II.

Автомобиль, выпущенный в 2014 году, хотят выручить за 312 570 рублей, тогда как новое авто будет стоить около 2 000 000 рублей. Торги будут закрыты в начале июля, а для того, чтобы стать участником аукциона, нужно внести аванс в 20 рублей.

Банкротство компании «ПланетаСтрой» запустили летом 2016 года. Как сообщают представители Арбитражного суда Липецкой области, 158 компаний предъявили к «ПланетаСтрой» финансовые претензии, что превышает сумму в 3 860 000 000 рублей. Компания признана банкротом и в отношении ее начато конкурсное судопроизводство. Но «Уютерра» все же осталась на липецком рынке, несмотря на сокращение сети до двух магазинов, о закрытии которых сообщили в марте 2018 года.