Птица свила гнездо под капотом «ГАЗели», пока водитель был в отпуске

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Водитель грузового автомобиля отдыхал, даже не подозревая, что пока он в отпуске, у его машины появились новые «жители». Забавный случай обсуждается в соцсетях.

Накануне в группе «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте» местная жительница Инна Грачева опубликовала фотографию, на которой можно увидеть, как природа наступает на то, что создал человек. Один из жителей Кургана отправился в отпуск, а по возвращении из него обнаружил, что под капотом «ГАЗели», на которой он работает, птица свила гнездо. Более того, в нем уже были яйца. Судя по всему, птица решила, что машина станет безопасным домом для ее детей.

Ситуация умилила и позабавила жителей Кургана. Пользователи интернета пошутили в комментариях, что водителю грузовика теперь придется купить другую «Газель». «Съездил в отпуск, теперь алименты платить будет», - написал кто-то из горожан.

В прочем, это далеко не первый случай, когда природа наступает на мир человека подобным образом. Нередко бывает так, что птицы строят гнезда на балконах, в гаражах и так далее.